بالصور |مصارعة الجدران رياضة مثيرة فى قــــنا

اخترعت المحليات فى محافظة قـــنا رياضة جديدة؛ للدخول فى موسوعة جينيس العالمية، بمصارعة الجدران بالدفع بالأيدى والركل بالأرجل، خلال تنفيذ إزالات البناء المخالف؛ دون مراعاة احتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية(الأمن الصناعى)!!

وخالفت المحليات القنائية، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقرار وزير العمل رقم 211 لسنة 2003، بشأن استخدام الآلات الميكانيكية التى تستخدم فى عمليات هدم البناء المخالف؛ حتى لا تعرض موظفى الدولة لخطر اصابات العمل وتكبيد خزينة الدولة تعويضات مالية وتحويل الموظف سليم البدن لمعوق!!

المثير أن الإستهانة بصحة العاملين والمواطنين فى عمليات هدم البناء المخالف فى الأراضى الزراعى يثير الغثيان، وصار حديث وتندر جماهير قـــنا الباسلة حالياً!!

فى سياق متصل، تشترط المادة 19 من القرار الوزارى 211 لسنة 2003 بشأن قواعد الصحة والسلامة المهنية(الأمن الصناعى فى بيئة العمل)، فحص عمليات الهدم بأساليب عملية فنيه قبل البدء فى الهدم؛ مع الإلتزام بوجود مشرف فنى ذو خبرة طوال عمليات الهدم.

وتشترط المادة 14من القرار الوزارى المشار إليه، أن تكون أعمال الهدم معتمدة من الجهات المتخصصة، وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية، وعلى أن يراعى فيها توفير احتياطات واشتراطات السلامة والصحة المهنية(الأمن الصناعى).

وتحض نفس المادة على ضمان الأمان فى موقع العمل وأن تكون مأمونة وخالية من خطر وإيذاء العاملين فيها، وتوفير الوسائل المأمونة للوصول والعودة من أماكن العمل، واتخاذ جميع الإحتياطات لحماية العاملين من جميع المخاطر.