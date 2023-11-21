عقب حملة الوفد.. عودة الإنضباط لمواقف الأقاليم بقــنا

نجحت حملة “الوفـد” فى فرض هيبة الدولة، وكبح محاولات التلاعب لسائقى قــنا - نجع حمادى، فى التسعيرة الرسمية، والتحميل المخالف للقانون.

وعمت فرحه عارمة بين ركاب قــنا- نجع حمادى، وركاب نجع حمادى- قــنا، إثر ظهور السيارات المختفية منذ اسبوعين، وزالت مظاهر الإبتزاز واستغلال المسافرين.

ورصدت عدسة الوفـد صباح اليوم ظهور سيارات الأجرة فى موقفى نجع حمادى وقــنا بكثافة، والتزم السائقين بالأجرة الرسمية 13 جنيه للراكب بين قــنا ونجع حمادى.

فى سياق متصل، انتشر ضباط ورجال شرطة ومباحث المرور بكثافة فى مجمعى مواقف الأقاليم بمدينتى نجع حمادى وقـــنا، لتأمين الركاب وإنفاذ القانون على المخالفين، والتأكد من إلتزام السائقين بالأجرة المقررة، والتحميل بالعدد القانونى، وتوافر سيارات الركاب.

وكان مجمع مواقف الأقاليم بمدينة قـــنا عاصمة المحافظة، ومجمع موقف الأقاليم بمدينة نجع حمادى؛ قد شهد حالة من الغليان بين الركاب رفضاً للأجرة الباهظة وكافة أشكال الإبتزاز والبلطجة على كبار السن والعجائز وعدم توافر وسائل النقل لمقاصدهم، مما أرهق طالبات جامعة جنوب الوادى والمواطنين، دائمى السفر اليومى بين العاصمة ونجع حمادى والعكس!!