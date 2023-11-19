الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

موقف قـــنا خالى من السيارات في نجع حمادى

موقف السيارات
موقف السيارات

تصاعدت أزمة سيارات الأجرة فى محافظة قـــنا للأسبوع الثانى على التوالى؛  لإجبار الركاب على الأجرة غير الرسمية، أو زيادة عدد الركاب داخل السيارات نظير الإلتزام بالأجرة الرسمية

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شهد موقف سيارات الأجرة المتجهة لمدينة قــنا بنجع حمادى، أزمة حادة لليوم الثانى على التوالى؛ وسادت حالة من الغليان لدى الركاب المتجهين لعاصمة المحافظة، لخلو الموقف من السيارات تارة، ورفض بعض السائقين التحميل تارة أخرى

رصدت عدسة"الوفـد"الإمتناع المشروط لبعض السائقين عن التحميل فى مجمع مواقف الأقاليم بنجع حمادى؛ أو رفع الأجرة لـ 15 جنيها بدلاً من 13 جنيهاً؛ مقابل عدم التحميل أربعات بالمخالفة للحمولة المقررة

كما رصدت"الوفـد" رفض قائد سيارة أجرة التحميل ثلاثات-الرسمى- ويشترط التحميل أربعة ركاب فى كنبات الميكروباص الكائنة خلف كابينة القيادة، فرفض الركاب عرضه.
 وعاند السائق المخالف بإغلاق سيارته متعمداً فى قلب موقف الركاب دون رادع من ضمير أو قانون

والتقطت عدسة الوفـد صورة قائد السيارة المخالف فى مجمع مواقف نجع حمادى

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