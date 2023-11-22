أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية

واصلت أسعار الأعلاف خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى التاجر، والتي دامت لنحو يومين متتاليين، عقب آخر زيادة بنحو 700 جنيه للطن، خلال تعاملات الإثنين الماضي.

وعاود سعر طن العلف الاتجاه نحو سلسلة الزيادات بسبب زيادة طن كسب الصويا، إضافةً لارتفاع أسعار الذرة الصفراء، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، وهما من أبرز المكونات التي تدخل في صناعة الأعلاف؛ ولكن الأزمة في المضاربات وتعطيش السوق.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على لاساحة السلعية ولإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الأمر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ ثبت عند 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

واستقرت أسعار الجلوتوفيد المحلي عند نفس مستوياتها المرتفعة، عند 13,000 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف

الدي دي جي

وبدون تغيير في مستويات الدي دي جي، استقر سعر الطن عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، ليصل عند 19,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

استقرت أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 23.500 جنيه للطن.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» ثباتًا عند 23.400 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 23.300 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 23.000 جنيه للطن.

وسجلت أسعار العلف قفزات حادة، خلال تعاملات الفترة الماضية، ليصل لأكثر من 23 ألف جنيه، مقارنة بـ19 ألفا، خلال الشهر السابق له.

وفي وقت سابق، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإفراج عن مستلزمات أعلاف خلال الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، وبلغت الكمية 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 60 مليون دولار.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي-الجلوتين المستورد- الجلوتوفيد المحلي».