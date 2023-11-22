القمر والمشترى يزينان السماء في هذا الموعد

تشهد سماء مصر والوطن العربي عدد من الإقترانات الهامة خلال الأسبوع المقبل، منها اقترانات للقمر مع عملاق المجموعة الشمسية ومع نجوم المجره في مناظر بديعة ينتظرها الملايين من عشاق الفلك.

في هذا السياق كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن السماء تتزين السبت المقبل بظاهرة فلكية بديعة ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، وهي اقتران القمر بـ"عملاق المجموعة الشمسية" يوم السبت القادم.

وأضاف تادرس أن القمر يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 4:20 تقريبا صباح اليوم التالي.

إقتران القمر وبلايدس

وفي إقتران آخر تشهد السماء إقتران للقمر مع الحشد النجمى بلايدس Pleiades "الثريا" أو الأخوات السبع فى برج الثور، حيث نراهما متجاوران فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد فى الغروب بحلول الـ 6:00 من صباح اليوم التالي.

بدر جماد الأول

وفي مشهد بديع يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة فى 27 نوفمبر، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى وتبلغ نسبة لمعانه 100 %.

فيما يبدوا القمر بالسماء كما لو كان بدرا فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة.

الزهرة وسبيكا

وفي الفترة من 28 نوفمبر حتى 30 نوفمبر يشرق كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة .

ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 3:25 صباحا تقريبا فى الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر حتى يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.