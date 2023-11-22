قانونية مستقبل وطن: الهدنة تعكس سياسة ومكانة مصر الخارجية وتبنيها للقضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وراء إعلان هذه الهدنة، بجانب جهود الدول الأخرى، وإن هذه التحركات هى السبب الرئيس فى نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الهدنة تساعد على وقف إطلاق النار وتساعد على إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في فلسطين، متابعا: "الهدنة تساعد على وقف نزيف الدماء وإزهاق الأرواح ومسلسل الاعتداء على المستشفيات بشكل غاشم الذى مارسه جيش الاحتلال على مدار الأيام الأخيرة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل".

وأكد عبد اللطيف، أن الاتفاق قد يدفع جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي، يتضمن استمرار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين، خاصة وأن الجهود المصرية مستمرة من أجل تذليل العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسر، مشددا على تبنى مصر للقضية الفلسطينية، متابعا: "لن نقبل المزايدة على على الدور المصري في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية وأمنها القومى".

وطالب أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، المجتمع الدولي القيام بدوره في حفظ السلام وتحقيق العدالة وإدانة الاعتداءات الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.