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الرئيس السيسي: مصر تقف ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري الرئيس السيسي: مصر رحبّت بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الفصائل الفلسطينية تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال

رشقة صاروخية
رشقة صاروخية

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب قبل قليل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن:" نعمل على إخراج المحتجزين منذ أسابيع ونحن الآن قريبون جدا من التوصل لاتفاق"، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

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عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.

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لماذا تقصف إسرائيل المدارس والمستشفيات بقطاع غزة؟ (فيديو)

 

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