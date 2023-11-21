الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

رشقات صاروخية
رشقات صاروخية

تدوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق رشقات صاروخية من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة

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وكانت أعلنت المُقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب ووسط إسرائيل يشهدان استهدافًا صاروخيًا هو الأكبر منذ بدء الحرب في غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط الاحتلال الإسرائيلي وأسدود بغلاف غزة.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، شن هجومًا بـ 3 مسيرات هجومية على مراكز تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب "كريات شمونة" بالقرب من الحدود اللبنانية؛ مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.


 

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