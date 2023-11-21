الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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لماذا تقصف إسرائيل المدارس والمستشفيات بقطاع غزة؟ (فيديو)

مدارس غزة
مدارس غزة

أكدت منى عوكل، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جنوب غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال القصف الغاشم على المدارس يرغب في إيصال رسال إلى الجانب الداخلي والخارجي، وإحدى هاتين الرسالتين أنه يحاول تعطيل أي شئ له علاقة بالبنية التحتية حتى لا يكون هناك عودة طبيعية للحياة في غزة حال انتهاء الحرب الدائرة خلال الفترة الحالية.

الاحتلال الإسرائيلي على غزة

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وشددت "عوكل"، على أن المدارس هي مباني استغرق بناءها سنوات عديدة وكان هناك أزمة في المدارس بقطاع غزة حتى قبل هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة في الـ7 من أكتوبر، مؤكدة أن معاناة المدارس قبل الحرب كانت كبيرة، إذ أنه كان هناك 3 فترات من الدراسة لاستيعاب الكثافة العالية للطلاب.

 

وأضافت أن قطاع غزة كان يشهد قبل الحرب أزمة نقص المدارس، موضحة أن استهداف المدارس الآن هو تعطيل للعملية التعليمية وعودة الحياة إلى ما كانت عليه في السابق، مشددة على أن هذه الاستراتيجية الاسرائيلية والتي تم انتهاجها منذ بداية الحرب، بجانب استهداف المباني التابعة للحكومة والمستشفيات والمدارس وبنى تحتية، كما أنه يتم استهداف مدارس يؤوي إليها نازحين وهو بهدف تهجير النازحين إلى مناطق الجنوب.

وأوضحت أن المدارس والمستشفيات يفترض بأنها خطوط حمراء والرغبة في تهجير النازحين يبدًا من استهداف مناطق سكنية ومدارس، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يعي أنه عندما يتم إخلاء المنازل أول ما يكون مأوي لهم هو المدارس.

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