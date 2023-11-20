الهلال الأحمر بشمال سيناء يعلن عن دخول أطباء أردنيين إلى غزة

كشف د.خالد زايد مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم اليوم استقبال 28 طفلا فلسطينيا من المبتسرين من أصل 31 طفلا كان في استقبالهم وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء وذلك عبر معبر رفح وتم توزيعهم على المستفيات في شمال سيناء والقاهرة يواقع 18 طفلا على مستشفيات شمال سيناء والباقي لمستشفيات القاهرة عبر مطار العربيش الدولي برفقة وزير الصحة.



وكشف مدير الهلال الأحمر أن الحالات الخطرة وعددهم تقريبا 11 طفلا حالتهم خطرة ولذا تم نقلهم إلى مستشفيات القاهرة كونهم يحتاجون للرعاية الفائقة، متابعًا: “قطاع غزة يعاني معاناة كبيرة من توقف المستشفيات ونجحت الدبلوماسية المصرية في التفاوض والضغط لادخال شحنات من الوقود لاعادة تشغيل المستشفيات والشاحنات الفلسطينية لاستقبال المساعدات وتفريغها ومن ثم توزيعها”.



وتابع في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "استقبلنا اليوم الأطباء الأردنيين برفقة ولي العهد الأردني ويقدر عددهم بنحو25 طبيبا ومجموعة من الإداريين والمساعدين بإجمالي 125 فردا ومعهم مجموعة من الحضانات والأدوية وبالفعل دخلوا لقطاع غزة بالتنسيق مع الجهات الختصة".

وأوضح أن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة بلغت 1000 شاحنة وأن الجهود المصرية نجحت في زيادة المتوسط اليومي للشاحانات التي تعبر قطاع غزة من بداية من 20 شاحنة يوميا ثم أربعين وصولا إلى 100 شاحنة يوميا ومؤخرا 150 شاحنة تدخل على فترات متقطعة بسبب أزمة الوقود ولكن مع دخول شحنات الوقود قد يحدث إستدامة خلال الأيام المقبلة.



ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج للمزيد من المساعدات بشكل متدفق ومستمر لرفع المعاناة وكل ما يدخل يعتبر نقطة في بحر.



وحول المساعدات قال: “1000 شاحنة دخلت حتى الآن تمت زيادة العدد من 20 ألى 40 إلى 100 ثم إلى أكثر من 150 يوما وقطاع غزة يحتاج للمزيد والمزيد لأن الاحتياج يحتاج الكثير وخصوصا على فترات متقطعة لعدم وجود وقود وعدم قدرة شاحنات الفلسطينية على تفريغ شاحنات المساعدات”.