الاحتلال الإسرائيلي يخوض مُواجهات عن قُرب مع حماس وسط غزة

أعلنت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، اشتباكها في قتال عن قُرب مُكثف مع مُقاتلي حماس في قلب مدينة غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، واجهت وحدات متعددة ما وصف بـ "كتيبة" من المقاتلين في حي الزيتون بالعاصمة.

وسلط جيش الدفاع الإسرائيلي الضوء على مدى تعقيد الوضع، مُشيرًا إلى أن مقاتلي حماس متحصنون داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه حقق تقدما كبيرا في عملياته، وأفاد عن القضاء على العديد من مقاتلي حماس. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن قواتها عثرت على مجموعة متنوعة من الأسلحة في مواقع متعددة، بما في ذلك مسجد. ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لم يتم التحقق منه يصور الاكتشاف المزعوم لأسلحة في المسجد.

أبو عبيدة: "مقُاتلو الكتائب يخوضون اشتباكات ضارية في محاور تقدم القوات الإسرائيلية"

أعلن "أبو عبيدة" الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في كلمة صوتية مُسجلة مساء اليوم، أنه وخلال الـ72 الأخيرة تمكن مُقاتلونا من استهداف 60 آلية عسكرية إسرائيلية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

ورجح أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده.

وأضاف أبو عبيدة "في اليوم الـ45 من معركة "طوفان الأقصى" نبرق بالتحية لشعبنا الصامد الذي يعلم الأمة معاني الصمود والفداء".

وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي الكتائب يخوضون اشتباكات ضارية في محاور تقدم القوات الإسرائيلية، مؤكدا أنهم "لن يركعوا إلا لله".

وصرح بأنه من أبرز الكمائن كمين ضد قوة إسرائيلية راجلة شمال غرب غزة أوقعت إصابات محققة وسمعوا صراخ العدو واستغاثاته.

كما أكد أبو عبيدة أن "كتاب القسام" استهدفوا يوم السبت ناقلة جنود ونزل منها ثلاثة جنود وتم استهدافهم بقذيفة قضت عليهم.