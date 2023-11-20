لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: نناقش غدا خطة الحكومة لمنع تهجير أهالي غزة

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن قضية فلسطين محفورة في وجداننا منذ المرحلة التي أعقبت حرب أكتوبر 1973.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة على فضائية الحياة، مساء اليوم الإثنين أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بـ طلبات إحاطة للحكومة، بشأن ما سيتم اتخاذه وخطة الحكومة بشأن منع تهجير أهالي غزة.

حقيقة وجاهزية الدولة للتعامل مع أي تهديدات تؤثر على الأمن القومي المصري

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الطلبات المقدمة لمعرفة حقيقة وجاهزية الدولة للتعامل مع أي تهديدات تؤثر على الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه سيتم الحديث عن المساعدات التي قدمت من الحكومة لغزة منذ 7 أكتوبر، وحتى اليوم،مشيرا إلى مجلس النواب شعر أن هذه الفترة تحتاج للحديث عن ما يحدث في سيناء، فغدًا سيكون هناك جلسة مع رئيس الوزراء .