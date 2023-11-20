سعر الدولار بالبنوك اليوم الإثنين 20-11-2023

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 20-11-2023، أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، ليسجل سعره بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

وبلغ اليوان الصيني أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر في الأسواق المحلية والدولية مدعوما من البنك المركزي الصيني مما أسهم في رفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الذين كثيرا ما يُستخدمان كبديلين لليوان في السيولة النقدية.

وتراجع مؤشر الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 103.53، وهو أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر، لتمتد خسائره المستمرة من الأسبوع الماضي والتي تقترب من اثنين بالمئة. وذلك هو أسوأ هبوط أسبوعي منذ يوليو.

ومقابل ضعف الدولار الأميركي، سجل اليورو 1.09365 دولار ليبلغ أعلى مستوياته منذ أغسطس، بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوياته منذ شهر.

وتخلت الأسواق عن اعتقادها في خطر رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مجددا بعد صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وبالتحديد بعد صدور قراءة التضخم سجلت مستوى أقل من التقديرات.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.2480 دولار ليقترب من أعلى مستوى في شهرين، بينما جرى تداول اليورو عند 1.09185 دولار في أحدث تداولات قبل قراءة مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المقرر صدورها هذا الأسبوع.