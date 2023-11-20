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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الذهب يرتفع مع استمرار تراجع الدولار

سبائك الذهب
سبائك الذهب

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-11-2023، مع مواصلة الدولار لخسائره بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من دورته لرفع الفائدة.

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الدولار الأميركي يسجل أدنى مستوى له في شهرين

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ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-11-2023

 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1981.80 للأونصة بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.20 دولار للأونصة.

وعززت بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وبيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بأن يبدأ المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية بصورة مبكرة أكثر مما كان متوقعا.

وأسعار الفائدة الأقل تشكل ضغطا نزوليا على الدولار وعوائد السندات بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات منافسة مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.73 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 903.02 دولار، وكذلك زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.33 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3114 جنيها.

عيار 21 يسجل 2725 جنيها.

عيار 18 يسجل 2336 جنيها.

الجنيه الذهب 21800 جنيه.

الذهب عالمياً 

انخفاض أسعار الذهب العالمي مع بداية الشهر ساعدت على تزايد الطلب على الذهب في الهند استعداداً للاحتفالات، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع تأثير قوي لهذا الاحتفال على الطلب على الذهب. 

وتشير التوقعات أن ترتفع مبيعات الذهب العالمي في الهند خلال فترة المهرجان بنسبة 20% ليصل إلى 22%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الذهب بنسبة 25% ليصل إلى 30% مقارنة مع العام الماضي.

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ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-11-2023
الجريدة الورقية