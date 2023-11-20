أكدت وزارة التربية والتعليم وصول الدفعة الأولى من أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال أيام، وباقي الدفعات تباعاً.

وسيتم إرسال التعليمات الخاصة بتوزيع الأجهزة للمدارس الأسبوع الجاري، وستكون هذه المرحلة محكومة بآليات وإجراءات محددة.

ضرورة اتصال الجهاز بالإنترنت

وكانت المدارس الثانوية قد أعلنت تنبيهًا عاجلًا لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي بشأن التابلت، شدد على ضرورة اتصال الجهاز بالإنترنت وتحديث النوكس وتثبيت تطبيق الامتحانات الجديد.

وأكدت الوزارة على ضرورة تسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، مع تسجيل الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل، وأيضاً تسجيل بيانات المبنى المدرسي.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، مع إتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

وعلى جانب آخر، أصدرت الوزارة قرارًا بوقف جميع أنواع التحويلات أو قبول أية طلبات خاصة بالتحويلات لصفوف المرحلة الثانوية.

وشددت الوزارة على ضرورة حظر قبول أية تحويلات خارج هذا الإطار سواء طلبات فردية أو خلافه، وحذرت من أنه من سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.