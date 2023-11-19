اليوم العالمي للطفل.. فرصة للانتباه لحقوقه والدفاع عنها

في العشرين من نوفمبر كل عام.. يحتفي العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل، وذلك من أجل تعزيز الترابط الدولي وإزكاء الوعي بين أطفال العالم، وتحسين رفاههم، والتذكير بأهمية حقوق الطفل على مستوى العالم.

كما يهدف الاحتفال بيوم الطفل العالمي من أجل ضرورة الانتباه لحقوق الطفل والدفاع عنها، لتنعكس بشكل إيجابي على الأطفال، فالأطفال هم أجيال المستقبل.

ترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن يوم الطفل العالمي:

أسست الأمم المتحدة يوم الطفل يوم 20 نوفمبر عام 1954م.

ويصادف الاحتفال بيوم الطفل العالمي بذكرى صدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989م.

كما أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل يفسح المجال للأطفال والشباب ليُعلوا أصواتهم بشأن القضايا التي تهمهم، ومن خلال إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال ولمشاركاتهم، في بناء مستقبل أفضل للجميع.

تم التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989م من قبل 192 دولة

تضمنت الاتفاقية العديد من حقوق الطفل في المجتمع وهي:

حق الطفل في الحرية التي تشمل التفكير والتعبير والنقاش والمشاركة في المجتمعات، حق الفلسفة والأفكار والقناعات، والوعي والمبادئ.

الحق في عدم التمييز.

الحق في الرعاية والحماية الكاملة التي تضم الفكر والعقل وتوفير السبل التي تعمل على ذلك وبيئة ملائمة.

حق الحياة الذي يضمن للطفل العيش منذ ولادته وحق التمتع باللعب والتعليم وغيرها حتى سن الرشد.

حق الطفل في التعليم، والغذاء، والمياه، والملبس والمسكن.

حق الطفل باعتباره كائنًا مستقلًا وشخصًا له اسم وعائلة وتاريخ ميلاد.