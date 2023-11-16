الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استجابة للرئيس السيسي الطفل الفلسطيني «عبدالله» يصل معهد ناصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نقل الطفل الفلسطيني «عبدالله كحيل» من رفح إلى معهد ناصر، اليوم الخميس، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه بسرعة علاج الطفل «عبدالله كحيل» في المستشفيات المصرية، بعد تداول استغاثة الطفل للعلاج في مصر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة يرافقها طاقم طبي، لنقل الطفل إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتقييم حالته الصحية، وتحديد الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه على وجه السرعة.

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