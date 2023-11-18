السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالصور.. البرازيل تكرم نيمار بقميص خاص "الأمير"

قميص نيمار
قميص نيمار

كرم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أسطورة بلاده وهداف المنتخب نيمار دا سيلفا بطرح قميص خاص له  يحمل كلمة “ الأمير ” وذلك نظرًا لما حققه مع السامبا خلال السنوات الماضية.

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قميص نيمار

وحمل القميص شعار كافة الأندية التي لعب لها نيمار منذ بداية مسيرته الكروية وهم “ سانتوس ، برشلونة ، باريس سان جيرمان وأخيرا الهلال السعودي ”.

الأندية التي لعب لها نيمار

كان نيمار دا سيلفا،تعرض لاصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضية بشهر أكتوبر.

وخاض نيمار مباراتين مع المنتخب البرازيلي، خلال فترة التوقف الماضية، وتعادل الأول مع فنزويلا 1-1، وخسر الثاني أمام الأوروجواي 0-2، ولم يتمكن من التسجيل مع المنتخب خلال تلك المباراتين.

وانضم نيمار إلى صفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة ضخمة أشارت التقارير إلى أن قيمتها 90 مليون يورو لناديه، براتب سنوي يقدر بـ 150 مليون يورو.

وخاض نجم البرازيلي مع الفريق السعودي 5 مباريات، في كافة البطولات منذ انضمامه للفريق، صنع خلالها 3 أهداف جميعها في الدوري السعودي، في 3 مباريات، كما سجل هدفا وحيدا في مرمى شباك الإيراني نساجي في دوري أبطال آسيا.

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