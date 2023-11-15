مدرب منتخب البرازيل يبحث عن بديل نيمار
كشف المدرب فرناندو دينيز، مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، عن خطته المقبلة مع راقصي السامبا وكيفية تعويض القائد نيمار.
وتحدث المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كولومبيا قائلًا:" هناك جيل موهوب للغاية ظهر قبل عامين ويمكن للكثيرين القيام بهذا الدور قبل أن يذكر أسماء مثل رودريجو وفينيسيوس جونيور لاعبي ريال مدريد".
وصرح دينيز: " عملية التبديل ستحدث بشكل طبيعي لكن على اللاعبين ألا يشعروا بالقلق بشأن ذلك ".
وأكد: " أن من المهم تحميل هذا الثقل لأنه ينبغي لأحد أن يتولى هذا الدور عليهم أن يشعروا بالاطمئنان وأن الجميع يبذلون قصارى جهدهم".
وأضاف مدرب السيلساو :" أنه من السيئ غياب نيمار نجم فريق الهلال السعودي والذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى بالإضافة لمشاكل أخرى في الغضروف" .