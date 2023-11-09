إجراء مفاجئ من إدارة الهلال تجاه نيمار

تنوي إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، إزالة البرازيلي نيمار دا سيلفا الوافد الجديد للفريق خلال انتقالات الصيف الماضي من قائمة الفريق الموسم الحالي ، بعد تعرضه للإصابة أخيرًا وإجراء جراحة يغيب بعدها عن الملاعب فترة طويلة.



كان الدولي البرازيلي نيمار قد خضع لعملية جراحية ناجحة في ركبة القدم اليسرى لعلاج قطع بالرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي أيضًا.

وتعرض البرازيلي نيمار للإصابة على هامش مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي أخيرًا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وتدرس إدارة الهلال التعاقد مع لاعب أجنبي آخر خلال انتقالات الشتاء المقبل ، بعد إزالة البرازيلي نيمار من القائمة استغلالاً لفترة غيابه الطويلة عن الملاعب والتدريبات.

جراحة نيمار ..

وخضع محترف فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم البرازيلي “نيمار جونيور” لعملية الرباط الصليبي الخميس الماضي مستشفى “ماتردي” بالبرازيل، تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار.

وتواجد خوان دوكي مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال للإشراف على إجراء العملية، التي سيغيب على أثرها اللاعب لمدة تتراوح بين 10 أشهر إلى عام.

وكان الدولي البرازيلي قد حرص على توجيه التحية إلى اللاعب سالم الدوسري والمباركة له بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في آسيا، مشيرًا إلى أن سالم لاعب كبير ويستحق اللقب عن جدارة نظير مستويات الرائعة التي يقدمها.