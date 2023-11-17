هالاند يُثير قلق جوارديولا قبل موقعة ليفربول المرتقبة

سادت حالة من القلق لدي الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي قبل الموقعة المرتقبة أمام ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/ 2024، بعد الإصابة التي تعرض لها إرلينج هالاند، مهاجم الفريق.

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند يعانى من إصابة خلال الفترة الحالية.

أشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إصابة هالاند عبارة عن التواء في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده أمام جزر الفارو بالأمس الخميس.

فيما أكد ساند طبيب المنتخب النرويجي في تصريحات أبرزتها "توتو سبورت"، أن هالاند شعر بألم فور إصابته، لكن الألم اختفى بسرعة، مشيرًا إلى أن حالته ستضح خلال الساعات المقبلة.

أوضحت الصحيفة أن بيب جوارديولا يريد معرفة حجم إصابة هالاند خلال الساعات المقبلة، وذلك لمعرفة مصيره من خوض مواجهة ليفربول المرتقبة، والمقرر لها الـ25 من الشهر الجاري.

أصبح هالاند أحد أبرز المهاجمين في العالم خلال الفترة الحالية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع السيتي خلال الموسمين الحالي والماضي، مما جعله يحصل على المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية خلال العام الحالي، والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن هالاند منذ شارك مع مانشستر سيتي في 18 مباراة، أحرز خلالهما 17 هدفًا، بينما قدم 4 تمريرات حاسمة.