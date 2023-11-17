منتخب ألبانيا يتأهل لـ يورو 2024 للمرة الثانية في تاريخه

نجح منتخب ألبانيا، في حسم بطافة التأهل إلى نهائيات يورو 2024، بعد تعادله مع منتخب مولدوفا، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ستاد "زيمبرو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الخامسة، فى تصفيات يورو 2024.

وستكون هي المرة الثانية التي يتأهل فيها المنتخب الألباني، إلى نهائيات اليورو بعد نسخة 2016.

بدأ منتخب ألبانيا، التسجيل عن طريق لاعبه سوكول سيكاليشي، من ركلة جزاء، فى الدقيقة 25، وتعادل منتخب مولدوفا، فى الدقيقة 87، عن طريق اللاعب فلاديسلاف بابوهلو.

ويتصدر منتخب ألبانيا، ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 14 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن التشيك الوصيف برصيد 11 نقطة، ثم مولدوفا فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

يذكر أن منتخب ألبانيا هو الثاني عشر، المتأهل بشكل رسمي إلى يورو 2024، بالإضافة إلى ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا، النمسا، إسكتلندا، تركيا، المجر وسلوفاكيا.