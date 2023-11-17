الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس مروجي المواد المخدرة في طوخ

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجهما على عملائهما تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

txt

والدة الشاب المنتحر في طوخ: كان بيحب فتاة وعايز يتجوزها وأهلها رفضوا

txt

إيقاف أعمال بناء مخالف بمركز طوخ بالقليوببة

وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة ، والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة القليوبية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط “عاطلين لهما معلومات جنائية”، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس “الشابو”- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية “من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

حبس المتهمين الهيروين والأسلحة النارية بشبرا الخيمة 

كما أمرت جهات التحقيق  بالقليوبية،  بحبس  3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

كانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة الأمن ومكافحة المخدرات، بحيازة 3 أشخاص لكميات كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة أول شبرا.

بعرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، كلف مدير مباحث القليوبية،  بسرعة ضبط المتهم وبعد استئذان جهات التحقيق، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين ودلت التحريات أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وبتفتيشهم عثر معهم على مديرية أمن القليوبية عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،750 كيلو جرام  و2 سلاح أبيض وميزان حساس.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم الآثمة، وبعرضهم علي جهات التحقيق أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات.

 

 

مواد متعلقة

التحقيق في واقعة مصرع طفلة وإصابة والديها بطريق شبرا بنها الحر

محاكمة المتهم بقتل جاره في بنها بسبب "قرنين فول".. اليوم

كيف خطط عامل لسرقة أكثر من نصف مليون جنيهًا إيرادات محطة وقود قليوب ؟

السيطرة علي حريق بمول تجاري ببنها

تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من شخص وإصابة سيدة بكفر شكر

المؤبد لمتهمين بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطر

ننشر الصورة الأولى للمتهم بإنهاء حياة ابن عمه بشبين القناطر

بسبب مترين في قطعة أرض .. ننشر صورة ضحية الإرث علي يد أبناء عمومته بشبين القناطر

الجريدة الورقية