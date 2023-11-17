حبس مروجي المواد المخدرة في طوخ

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجهما على عملائهما تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة ، والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظة القليوبية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط “عاطلين لهما معلومات جنائية”، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس “الشابو”- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية “من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

حبس المتهمين الهيروين والأسلحة النارية بشبرا الخيمة

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، جرى تحرير محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

كانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة الأمن ومكافحة المخدرات، بحيازة 3 أشخاص لكميات كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة أول شبرا.

بعرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، كلف مدير مباحث القليوبية، بسرعة ضبط المتهم وبعد استئذان جهات التحقيق، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين ودلت التحريات أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية كونوا تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، وبتفتيشهم عثر معهم على مديرية أمن القليوبية عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،750 كيلو جرام و2 سلاح أبيض وميزان حساس.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارتهم الآثمة، وبعرضهم علي جهات التحقيق أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات.