والدة الشاب المنتحر في طوخ: كان بيحب فتاة وعايز يتجوزها وأهلها رفضوا

قالت والدة الشاب المنتحر في طوخ أمام جهات التحقيق ، وتدعى" مديحة ع" 60 سنة ربة منزل ، ومقيمه نفس العنوان أقرت أن نجلها المتوفى كانت تربطه علاقة عاطفية بإحدى الفتيات وكان يرغب الزواج منها، إلا أن أهلها رفضوا ذلك الزواج، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة ذلك، ولا تشتبه في الوفاة جنائيا ولاتتهم أحدا بالتسبب في ذلك

التصريح بدفن جثة شاب أنهي حياته شنقًا بطوخ

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب أنهى حياته حيث شنق نفسه بحبل ربطه في سقف السلم بين الدور الأول والثاني، كما أمرت بالتصريح بالدفن الجثمان عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ، بلاغا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالانتحار، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية،و مدير إدارة البحث الجنائي.



وانتقل علي الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة ، وتبين من المعاينة والفحص، تواجد شخص معلق من رقبته بحبل فى سقف السلم بين الدور الأول والثانى ويدعى" كريم م ع" سن ٢٣ طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة بنها، ومقيم بدائرة المركز.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر بعد استئذان النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم

