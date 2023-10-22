إيقاف أعمال بناء مخالف بمركز طوخ بالقليوببة

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بمحافظة القليوبية، حملات مستمرة للتصدى لحالات البناء المخالف، بدائرة مركز ومدينة طوخ.

وتمكن مركز ومدينة طوخ، من التحفظ على ونش يستخدم فى رفع مواد البناء البناء فى أحد العقارات المخالفة، كما تم ضبط شدة خشبية لأحد الأعمال المخالفة.

وعلى الفور تم إزالة الشدة الخشبية وفى الوحدة المحلية ببلتان، بحضور خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة، وسعيد الهيو تم التصدى لحالة تعدى على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والاسمنت، وضبط المخالف وتم احالتة لمركز شرطة طوخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على قانون 164 وفى الوحدة المحلية باجهور الكبرى، وبحضور حمادة وهدان نائب رئيس المدينة وايمن حسين رئيس الوحدة، وتم التحفظ على عدد 2 معدة تستخدم فى أعمال الصبة لمبانى مخالف بدائرة الوحدة وتم إيقاف الأعمال فيما استمرت الجهود المبذولة للتصدى لمخالفات البناء.

وتهيب رئاسة مركز ومدينة طوخ، بالمواطنين عدم القيام بأعمال بناء مخالفة حتى لا يقع تحت طائلة القانون.