الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جنوب أفريقيا تحيل إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب هجمات غزة

جنوب افريقيا
جنوب افريقيا

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، عن تقدم بلاده بطلب إحاطة  إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المتوقع أن يناقش فيه مشرعون من جنوب إفريقيا اقتراحا، يوم الخميس، يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد حتى توافق على وقف إطلاق النار.

وقال رامافوسا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قتل آلاف الفلسطينيين ودمرت المستشفيات والبنية التحتية العامة.

وأضاف سيريل، خلال زيارة إلي الدوحه، :" "نحن في جنوب أفريقيا قمنا وفقا لذلك، جنبا إلى جنب مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، بإحالة هذا الإجراء الحكومي الإسرائيلي بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية".

"لقد قمنا بالإحالة لأننا نعتقد أن جرائم حرب ترتكب هناك. وبالطبع نحن لا نتغاضى عن الإجراءات التي اتخذتها حماس في وقت سابق، ولكن بالمثل ندين الإجراءات الجارية حاليا ونعتقد أنها تستدعي تحقيقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بزعامة رامافوزا إنه سيدعم الاقتراح الذي قدمه حزب المعارضة اليساري "مقاتلو الحرية الاقتصادية" لإغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد.

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