تأجيل محاكمة مرتضي منصور في سب عضوة بنادي الزمالك

اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الجنحة المباشرة المقامة من مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك ،ضد مرتضى منصور تتهمه بالسب والقذف لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض.

ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوىرقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، المقامة من مها أبو سريع وحضر محامي مرتضى منصور، وطلب التأجيل للاطلاع.

وتقدمت سيدة تدعى مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك، بجنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف.

وفي سياق متصل اجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب، لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المنظورة في محكمة النقض.

يذكر أن محكمة النقض قضت فى وقت سابق، برفض الطعون المقامة من «منصور» على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادى الأهلى، وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب فى حكم نهائى وبات غير قابل للطعن.

وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب فى حكم نهائى وبات غير قابل للطعن

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، اجلت منذ أيام دعوى سب وقذف جديدة، مقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى جلسة 6 فبراير.

وكانت المحكمة الاقتصادية حجزت، في وقت سابق، دعوى أخرى سب وقذف، مقامة من موظف عمومي ضد مرتضى منصور للحكم لجلسة 18 سبتمبر الجاري.