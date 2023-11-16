محافظ جنوب سيناء يتابع التطوير الجارى بالسوق التجارى القديم
في اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء،
تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،خلال جولة ليلية مساء اليوم أعمال التطوير الجارية بالسوق التجارى القديم من اجل تقديم خدمة افضل للزائرين من مختلف الجنسيات ،كما قام المحافظ بزيارة وللمرة الثانية هذا اليوم الفعاليات التوعوية والتثقيفية،التي تنظمها الهيئة العامة للرعاية الصحية بهدف رفع الوعى بمخاطر مرض السكرى،
والتقى المحافظ بعدد من الزائرين من مختلف الجنسيات واستمع الى ارائهم ،كما التقى بعدد من عمال النظافة واثنى على دورهم الكبير في اظهار السوق بهذة الصورة الجمالية المميزة،
رافق المحافظ في جولتة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.
وأشار المحافظ الي ان أعمال تطوير السوق القديم المستمرة تعد من اهم العوامل التي جعلت السوق على قمة المزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ .
حيث يجد الزائر كافة متطلباتة واحتاجاتة فضلا على توافر الأماكن الترفيهية واضفاء طابع خاص ينفرد بة السوق القديم بين كافة المزارات السياحية ،
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