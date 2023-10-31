أبو مرزوق يخلي مسؤولية حماس من الفلسطينيين المدنيين وشريف مدكور يكشف النوايا

نقل الإعلامي شريف مدكور تصريح عضو المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية الدكتور موسى أبو مرزوق، ليكشف نوايا المجموعة وحقيقة دفاعها عن الفلسطينيين المدنيين.

تصريح موسى أبو مرزوق

شريف مدكور يشكف نوايا حماس ناحية المدنيين الفلسطينيين

نشر الإعلامي شريف مدكور منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام يكشف فيه نوايا حركة حماس وموقفها ناحية المدنيين الفلسطينيين، موضحًا أن "أبو مرزوق" يخلي مسؤليته عن المدنيين.

موسى أبو مرزوق يتخلى عن المدنيين الفلسطينيين ويصفهم باللاجئين

وأعلن موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسى لحركة حماس، أن الأنفاق التي بنيت من قبل حماس ليست مخصصة إلا لهم قائلًا: " الأنفاق في غزة بنيت لحماية مقاتلي حماس من الطائرات.. والمدنيون في غزة أغلبهم من اللاجئين ومسؤوليتهم تقع على الأمم المتحدة والاحتلال ".

وعبر الإعلامي شريف مدكور عن مدى استيائه لهذا التصريح الغريب والذي يكشف خلاله نوايا حماس معقبًا عليه: " ازاي يعني تسيب الناس تقتل كده أنا مش مستوعب الكلام.. طب لقيت الضرب زاد نزل على الأقل الأطفال والسيدات الأنفاق ذنبهم في رقبة مين ".

شريف مدكور ينتقد مقاطعي المنتجات والسلع الداعمة لإسرائيل

ويذكر أن الإعلامي شريف مدكور انتقد مقاطعي المنتجات الأجنبية التي تأسسها أمريكا والدول الآخرى الداعمة لإسرائيل، ويرى أن من سيقع عليه الظلم هم رجال الدليفري المصريين الذين يعملون في هذه المطاعم، قائلًا: " احب بس افهم الشباب اللي عليه اقساط و مصاريف دراسة و خصوصاً اللي بيشتغلوا دليفري توصيل طلبات و بيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقطعها مين حيدفع تعويض للشباب دول او مين حيشغلهم يا ريت بس افهم شكراً طب و بالنسبه للأدوية و خصوصاً الكيماوي نقطعه كمان !!!! مهو من نفس البلاد علي فكره ".

وأيد شريف مدكور العديد من متابعيه عبر إنستجرام، وجائت التعليقات: " منهم لله بتوع دعوات المقاطعه دول ..بجد منهم لله "، و " السوق متأثرة جامد جدا جدا فعلا ومش بس من علامه أو أتنين تجارين لا كتيييير ومنها حجات ليها صلاحيه محدده وهتترمي والمحلات تخسر فلوس أستثمار مصري باسم برند اجنبي=تقليل عماله... بطاله=فقر ودة إنتاج الجهل ".