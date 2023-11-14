إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة سيدة بساطور للمفتي

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق متهم بقتل سيدة والشروع في قتل شقيقين بدائرة مركز طهطا إلى فضيلة المفتي، و حددت المحكمة جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم.



كان رئيس مباحث مركز طهطا تلقى بلاغا يفيد مقتل المجنى عليها ونقلها إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة آخرين بعد التعدى عليهم بالضرب بساطور.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث لكشف لغز الواقعة، وتبين من التحريات التي أجراها رجال المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين.

وأضافت التحريات أن المتهم توجه إلى المجنى عليها في مسكنها والتعدى عليها بالساطور، كما قام بالتعدى على الشقيقين الآخرين المجنى عليهما بالساطور مما أسفر عن إصابتهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.