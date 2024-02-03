تشغيل روبوت أمني لمترو الأنفاق في تايمز سكوير

يمكن لسكان نيويورك أن يقولوا وداعًا - في الوقت الحالي - للروبوت الذي استخدمته إدارة شرطة نيويورك (NYPD) للقيام بدوريات في محطة مترو أنفاق تايمز سكوير. كانت Knightscope K5، وهي آلة يبلغ وزنها 400 رطل ويبدو أنها يمكن أن تكون الأخ الأكبر لـ R2-D2، واحدة من تجارب العمدة إريك آدامز ذات التقنية العالية لمدينة نيويورك. تم نشره بشكل تجريبي العام الماضي ظاهريًا للمساعدة في الحفاظ على سلامة الركاب، لكن لم يكن لديه قدرات فعلية يمكن أن تكون مفيدة في المواقف التي يجب معالجتها في الموقع. وقال متحدث باسم الإدارة لصحيفة نيويورك تايمز: "لقد أكملت K5 Knightscope تجربتها التجريبية في نظام مترو أنفاق مدينة نيويورك".

يحتوي K5 على كاميرات يمكنها تسجيل الفيديو وزر يمكن للأشخاص الضغط عليه للتواصل مع وكيل مباشر. قامت بدوريات في المحطة من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا طوال فترة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة شهرين، على الرغم من أن كلمة "دورية" قد تكون طريقة سخية لوصف الأمر. الآلة ليس لها أذرع ولا يمكنها صعود أو نزول الدرج. وقال الركاب لصحيفة التايمز إنه عادة ما يكون معه اثنان من رجال الشرطة، ويبدو أنه دائمًا ما يكون متصلاً بالكهرباء.

استأجرت نيويورك K5 مقابل حوالي 9 دولارات للساعة خلال المرحلة التجريبية التي انتهت في ديسمبر. وقال آدامز عندما أعلن عن نشر الروبوت في محطة تايمز سكوير: "هذا أقل من الحد الأدنى للأجور". "لا يوجد استراحات في الحمام، ولا يوجد استراحات لتناول الطعام." في ذلك الوقت، كان المدافعون عن الخصوصية يشعرون بالقلق من إمكانية تزويد الجهاز في نهاية المطاف بميزة التعرف على الوجه وأدوات المراقبة الأخرى. لم يعد عليهم القلق بشأن استخدام K5 للمراقبة في مدينة نيويورك، ما لم يقرر مسؤولو المدينة، بالطبع، الاستمرار في تأجيرها لأغراض أخرى. وقال متحدث باسم Knightscope لصحيفة التايمز إن الشركة "غير مخولة بالتحدث عن عملاء معينين"، ومن المفترض أن يشمل ذلك حكومة مدينة نيويورك.