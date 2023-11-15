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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ويليامز يثير الجدل بشأن ريال مدريد وبرشلونة

ويليامز
ويليامز

آثار نيكو ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو الإسباني الجدل وسط رغبة قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

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وأدلى ويليامز بتصريحات آثارت الأجواء داخل كبار إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد بعد اقتراب عقده من الانتهاء مع أتلتيك بيلباو.

يمتد عقد ويليامز صاحب الـ21 عاما مع أتلتيك بيلباو في نهاية الموسم الكروي الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادي آخر في شهر يناير المقبل.

أشار ويليامز في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية، أن الأندية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وأندية البريميرليج ترغب في التعاقد معي، وهذا يعني أنني أقوم بعمل جيد.

وتابع أن بالنسبة له أن القرار الذي أريده واضح ووكلائي يعملون على تلك الرغبة.

وكانت التقارير الصحفية أن ويليامز لديه رغبة في تجديد التعاقد مع ناديه أو الانتقال إلى نادي ريال مدريد في صفقة أنتقال حر.

وأنضم ويليامز إلى معسكر منتخب إسبانيا في التوقف الدولي الحالي، استعدادا لمواجهة قبرص ضمن تصفيات أمم أوروبا المؤهلة إلى يورو 2024.

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