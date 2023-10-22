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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لامين يامال على رأس قائمة برشلونة لمباراة بيلباو

لامين يامال
لامين يامال

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة البارسا، لمباراة أتلتيك بيلباو المقرر له اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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واستبعد تشافي خمس لاعبين من قائمته: روبرت ليفاندوفسكي- جوليس كوندي - فرينكي دي يونج - بيدري – رافينيا.
 

قائمة برشلونة لمباراة بيلباو:
 

تير شتيجن - جواو كانسيلو - بالدي – أراوخو - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - لامين يامال - فيرمين لوبيز - أوناي - مارك جويو – فورت- - إينيجو مارتينيز - جافي - فيران توريس ماركوس ألونسو - روميو - جوندوجان – أسترالاجا.

يحتل برشلونة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 21 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 4 نقاط، لكن مع خوض البارسا لعدد مباريات أقل، فيما بيلباو يأتي في المركز السادس برصيد 17 نقطة.
 

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