رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو تويتر..برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت

رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو تويتر..برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت،سيسعى برشلونة بطل الدوري الإسباني للعودة إلى طرق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني عندما يستقبل أتلتيك بلباو في ملعب إستادي أوليمبيك لويس كومبانيز مساء الأحد.

سيتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، وهي حاملة حقوق البث الحصرية للدوري الإسباني في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر تطبيق TOD الذي يقدم خدمة البث المباشر.

وفيما يتعلق بالتشكيلة المتوقعة لبرشلونة، من المتوقع أن يشارك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن في مرمى الفريق. وفي الدفاع، قد يتكون الرباعي الخلفي من أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، رونالد أراوخو، وجواو كانسيلو. في خط الوسط، قد يشارك أوريول روميو، إلكاي جوندوجان، وجافي. وفي الهجوم، من المتوقع أن يتكون الثلاثي الهجومي من جواو فيليكس، لامين يامال، وفيران توريس.

فاز برشلونة بستة وتعادل في ثلاث من مبارياته التسع في الدوري الإسباني هذا الموسم ليجمع 21 نقطة، مما تركه في المركز الثالث في القسم، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا

حقق الفريق الكاتالوني الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في الوقت نفسه، بفوزه على رويال أنتويرب 5-0 قبل أن يسجل فوزًا 1-0 على بورتو، مما يتركهم في حالة جيدة قبل مباراتهم التالية على أرضهم أمام شاختار دونيتسك. في 25 أكتوبر.

وتعادل برشلونة 2-2 مع غرناطة قبل فترة التوقف الدولي. كان الأبطال في الواقع متأخرين بهدفين في تلك المباراة قبل أن يهز لامين يامال ثم سيرجي روبرتو الشباك، مع بقاء فريق تشافي خاليًا من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن من المؤكد أنه تم خسارة نقطتين بدلاً من كسب نقطة واحدة .

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو اليوم

يستضيف نادي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو لخوض غمار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاسباني على ملعب مونتجويك الأولمبي بسبب دخول ملعب كامب نو في أعمال الصيانة (Maintenance)، يعلن الحكم مارتينيز مونويرا بداية اللقاء بين الباسكي والكتالوني اليوم الأحد 22/10/2023 عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، الجدول التالي يوضح موعد اللقاء في مختلف المناطق:

غرينتش 19:00 الإمارات، عُمان 23:00 الجزائر، تونس 20:00

تشكيلةبرشلونة ضد أتلتيك بيلباو اليوم