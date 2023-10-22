رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو تويتر..برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت
رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو تويتر..برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت
رابط مشاهدة مباراة برشلونة واتليتك بلباو تويتر..برشلونة ضد أتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت،سيسعى برشلونة بطل الدوري الإسباني للعودة إلى طرق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني عندما يستقبل أتلتيك بلباو في ملعب إستادي أوليمبيك لويس كومبانيز مساء الأحد.
سيتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، وهي حاملة حقوق البث الحصرية للدوري الإسباني في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر تطبيق TOD الذي يقدم خدمة البث المباشر.
وفيما يتعلق بالتشكيلة المتوقعة لبرشلونة، من المتوقع أن يشارك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن في مرمى الفريق. وفي الدفاع، قد يتكون الرباعي الخلفي من أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، رونالد أراوخو، وجواو كانسيلو. في خط الوسط، قد يشارك أوريول روميو، إلكاي جوندوجان، وجافي. وفي الهجوم، من المتوقع أن يتكون الثلاثي الهجومي من جواو فيليكس، لامين يامال، وفيران توريس.
فاز برشلونة بستة وتعادل في ثلاث من مبارياته التسع في الدوري الإسباني هذا الموسم ليجمع 21 نقطة، مما تركه في المركز الثالث في القسم، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا
حقق الفريق الكاتالوني الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في الوقت نفسه، بفوزه على رويال أنتويرب 5-0 قبل أن يسجل فوزًا 1-0 على بورتو، مما يتركهم في حالة جيدة قبل مباراتهم التالية على أرضهم أمام شاختار دونيتسك. في 25 أكتوبر.
وتعادل برشلونة 2-2 مع غرناطة قبل فترة التوقف الدولي. كان الأبطال في الواقع متأخرين بهدفين في تلك المباراة قبل أن يهز لامين يامال ثم سيرجي روبرتو الشباك، مع بقاء فريق تشافي خاليًا من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن من المؤكد أنه تم خسارة نقطتين بدلاً من كسب نقطة واحدة .
موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو اليوم
يستضيف نادي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو لخوض غمار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاسباني على ملعب مونتجويك الأولمبي بسبب دخول ملعب كامب نو في أعمال الصيانة (Maintenance)، يعلن الحكم مارتينيز مونويرا بداية اللقاء بين الباسكي والكتالوني اليوم الأحد 22/10/2023 عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، الجدول التالي يوضح موعد اللقاء في مختلف المناطق:
|غرينتش
|19:00
|الإمارات، عُمان
|23:00
|الجزائر، تونس
|20:00
تشكيلةبرشلونة ضد أتلتيك بيلباو اليوم
- حارس المرمى : مارك أندريه تير شتيجن.
- خط الدفاع : أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، جواو كانسيلو .
- الوسط : أوريول روميو، جافي، إلكاي جوندوجان.
- في خط الهجوم : جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال.
- برشلونة
- برشلونة الأسباني
- برشلونة الاسباني أمام اتليتك بلباو
- برشلونة الاسباني ضد اتليتك بلباو
- برشلونة الاسباني ضد اتليتك بلباو مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر يوتيوب
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر تويتر
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر يلا كورة
- الساعة كم مباراة برشلونة الاسباني اليوم
- برشلونة الاسباني لايف
- برشلونة الاسباني مباشر
- برشلونة الاسباني مباشر اليوم
- برشلونة الاسباني واتليتك بلباو
- برشلونة الاسباني واتليتك بلباو بث مباشر
- برشلونة الاسباني واتليتك بلباو مباشر
- أهداف مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو
- اتليتك بلباو
- بث مباشر
- بث مباشر برشلونة الاسباني اليوم
- بث مباشر برشلونة الاسباني واتليتك بلباو
- بث مباشر مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو
- تشكيل مباراة برشلونة الاسباني أمام اتليتك بلباو
- ماتش برشلونة الاسباني واتليتك بلباو
- مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم بث مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشرة
- مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشرة الآن
- مباراة برشلونة الاسباني بث مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني ضد اتليتك بلباو
- مباراة برشلونة الاسباني مباشر
- مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو بث مباشر
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو بث مباشر
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني الان
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني اليوم مباشر
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني بث مباشر
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني مباشر الان
- مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو
- مواجهات برشلونة الاسباني واتليتك بلباو