تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمباراة بيلباو بالدوري الإسباني

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل البارسا، لمباراته ضد أتلتيك بلباو في منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، في مباراة بالجولة العاشرة.



شهد التشكيل الأساسي تواجد جواو فيليكس وفيران توريس في هجوم البارسا استعدادا لمباراة بيلباو.





تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بلباو



في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، أندرياس كريستينسن، إينجو مارتينيز، اليخاندرو بالدي.

في خط الوسط: الكاي جوندوجان، روميو، جافي، فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.



موقف برشلونة و بيلباو في جدول ترتيب الدوري الإسباني :



يأتي برشلونة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، فيما يملك أتلتيك بلباو 17 نقطة في المركز السادس.

