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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد عبد المنعم يضغط على الأهلي للرحيل إلى الدورى الألمانى

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

قال الإعلامى مجدى عبد الغنى إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى يضغط على إدارة ناديه من أجل الاحتراف فى الدورى الألمانى.

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أكد مجدى عبد الغنى خلال تقديمه برنامجه ملعب البلدوزر على قناة الشمس أن الأهلى اشترط الحصول على 7 مليون يورو من أجل السماح لمحمد عبد المنعم بالاحتراف الخارجى.

أكد مجدى عبد الغنى أن محمد عبد المنعم يرغب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى فى الدورى الألمانى عبر بوابة فرانكفورت نادى عمر مرموش.

ويتواجد محمد عبد المنعم، رفقة معسكر منتخب مصر في الوقت الحالي، إذ شملته اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول، لخوض مباراتي مصر في الجولتين الأولى والثانية، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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