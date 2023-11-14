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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صفقة تبادلية ومبلغ مالي يحسمان انتقال عمر كمال للأهلي

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

يقترب الفريق الاول لكرة القم بالنادي الأهلي من الحصول على خدمات اللاعب عمر كمال عبدالواحد نجم فريق مودرن فيوتشر، خلال الميركاتو الشتوي المقبل بيناير 2024.

يرغب المارد الأحمر في دعم صفوفه باللاعب صاحب الـ 30 عام للاستفادة من خدماته في ما تبقى من الموسم الحالي، وخلال الموسمين المقبلين، حيث يتوقع أن ينتقل اللاعب لمدة موسمين ونصف.

شروط فيوتشر للموافقة على انتقال عمر كمال لـ الأهلي

ويطلب نادي فيوتشر الحصول على مقابل مادي جيد مقابل الموافقة على انتقال لاعبهم عمر كمال عبدالواحد للنادي الأهلي، ليس فقط فيريد النادي اتمام الصفقة من خلال تبادل اللاعبين.

ويريد فيوتشر دعم صفوفه بعدة لاعبين في الميركاتو الشتوي المقبل لتعويض رحيل نجم منتخب مصر، ويرغب في صفقة تبادلية تتضمن لاعب في نفس المركز ولاعب أخر بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ينتهي تعاقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي فيوتشر بنهاية الموسم الحالي 2023-2024، ويحق له التوقيع لأي فريق أخر في يناير المقبل والانتقال بشكل مجاني مع نهاية الموسم الحالي.

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