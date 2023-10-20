محمد عبدالمنعم يغيب عن لقاء الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي

يغيب محمد عبدالمنعم عن النادي الأهلي في المواجهة المنتظرة أمام سيمبا التنزاني في بطولة الدوري الأفريقي.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات تليفزيونية إن محمد عبدالمنعم سيغيب عن مباراة سيمبا بسبب الإصابة.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة بالعاصمة دار السلام، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري الإفريقي.

ومن المتوقع أن يلعب رامي ربيعة بجانب ياسر إبراهيم في الدفاع لتعويض غياب محمد عبد المنعم.

وينضم محمد عبدالمنعم لغيابات الأهلي والتي تشمل كل من علي معلول وأنتوني موديست وعمرو السولية و كريم فؤاد و كريم نيدفيد و محمود متولي و حمزة علاء.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، غادرت منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى تنزانيا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في افتتاح منافسات الدوري الإفريقي لكرة القدم.