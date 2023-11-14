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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف المعاناة عن شعبنا

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة

 قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن أن مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني من خلال فتح ممرات وإدخال المساعدات للشعب الذي يعيش كارثة إنسانية حقيقية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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  الدعم المصري المستمر والأصيل للشعب الفلسطيني لا يُنسى:

 وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، الدعم المصري المستمر والأصيل للشعب الفلسطيني لا يُنسى، مشيرًا إلى أن مصر موقفها واضح وثابت منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ورفضت كل مخططات التهجير والتوطين لسكان قطاع غزة، كما أنها تسعى بكل جهودها لوقف الحرب.

 وأشار سفير فلسطين لدى القاهرة، إلى أن السفارة ليست طرفًا في المفاوضات حول قضية الأسرى، مشددًا على أن قضية تبادل الأسرى هي قضية أولوية للفلسطينيين، ويوجد أسرى من الأطفال والنساء والشيوخ داخل السجون الإسرائيلية.

 وأكد سفير فلسطين بالقاهرة أن مصر الشقيقة الكبرى لها تجربة ويد ودور كبير في هذا ملف الأسرى ونجحت سابقًا، وقادرة على النجاح مجددًا في إتمام هذا الأمر، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، مما يؤدي لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية.

 

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