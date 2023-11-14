محلل فلسطيني: إطلاق سراح الأسرى يفتح نافذة لوقف إطلاق النار في غزة

قال جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن بعض الأسرى الفلسطينيين موجودين في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 40 عامًا، وهذا أمر هام للغاية بالنسبة لجموع الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية ومشاعرهم الفكرية والجغرافية.

الفلسطينيون يتطلعون لتبادل الأسرى بعدد كبير خلال فترة وقف إطلاق النار:

وأضاف "حرب"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية"تن"، مساء اليوم الثلاثاء ملف الأسرى واحد من أهم الملفات بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن حركة حماس قامت بأسر ما يقرب من 240 أسيرًا، ويتطلع الكثير من الفلسطينيين لتبادل الأسرى بعدد كبير خلال فترة وقف إطلاق النار أو هدنة.

وأشار إلى أن إطلاق سراح الأسرى يفتح نافذة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لشمال قطاع غزة، مشددًا على أن الفلسطينيين رفضوا التهجير من شمال قطاع غزة.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، وأكد أن مخطط إسرائيل ليس بجديد فيما يتعلق بإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من قطاع غزة، والبقية التي ستبقى ستُجبر على الموافقة على تواجد القوات الإسرائيلية داخل القطاع، وهو أمر لن يحدث.

وأشار إلى أن المواطنين في مخيم جباليا يرفضون التحرك من أماكنهم على الرغم من العدوان والقصف الذي حدث في المخيم، والفلسطينيون يرفضون الزحف نحو معبر رفح أو نحو الحدود المصرية الفلسطينية.