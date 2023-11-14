عاجل
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف المعاناة عن شعبنا خبير سياسات دولية: المجتمع الدولي أدرك رسالة السيسي وسعيه لتحقيق السلام السيسي يبحث مع الرئيس الروسي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يبحث مع الرئيس الروسي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين، وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.

الجريدة الورقية