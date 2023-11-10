قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على حزب الله اللبناني

شنت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، سلسلة غارات على أهداف لحزب الله، ردًا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة.

كما أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، إصابة 5 جنود جراء قصف من لبنان على موقع عسكري، وسقوط طائرة مُسيّرة مُعادية.

ومُنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال، أن 3 مسيرات اخترقت الأجواء من لبنان، أسقطنا واحدة، و2 سقطتا في الجهة الشمالية.

قصف عنيف ومُتبادل على الحدود بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي

استمر القصف المُتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

واستهدف حزب الله 4 مواقع عسكرية إسرائيلية في القطاعين الأوسط والغربي، هي الجرداح وجل العلام وحدب البستان والمالكية.

وفي المقابل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف مناطق الضهيرة ويارون وعيترون وعيتا الشعب وجبين وشيحين وراميا وميس الجبل وطيرحرفا.

ودوت صفارات الإنذار في مقر قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفل) في الناقورة، من جراء القصف الإسرائيلي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مصرع 356 عسكريًا في حرب غزة

صرح المتحدث باسم "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، بأن الحرب على غزة ستستمر لفترة طويلة حتى تُحقق أهدافها، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد المسئول الاسرائيلي، بمقتل 356 عسكريًا مُنذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أن قوات جوية وبرية وبحرية تُشارك في الحرب على غزة.

وقال: "لقد أبلغنا عائلات 356 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ السابع من أكتوبر".

ووصف المسئول الإسرائيلي، أن مساعي استعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة بأنها مُعقدة وتتطلب وقتًا.

بيان عاجل للقمة السعودية الإفريقية حول المدنيين في غزة

أعرب المشاركون في "القمة السعودية الإفريقية"، عن قلقهم البالغ بسبب الكارثة الإنسانية في غزة، مُشددين على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفق القانون الدولي، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

وقد اختتمت القمة السعودية الإفريقية أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، وناقش المجتمعون، بحسب البيان الختامي للقمة، تطورات الأوضاع في فلسطين، وركزوا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وخاصةً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودعم جهودها في هذا الشأن.

ولفت البيان إلى إعراب المشاركين عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، مشدّدين على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى تأكيد المشاركين على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

أمريكا تُحذّر حزب الله اللبناني من استغلال الصراع بين إسرائيل وحماس

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، بأنه يتعين على جماعة "حزب الله اللبنانية"، ألا تُحاول استغلال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساءالجمعة.