خبير: فتح جبهة حرب جديدة مع حزب الله لن يكون مناسبًا لحلفاء إسرائيل
قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ ما يحدث في جنوب لبنان ردع تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي لمنع تطوير الاشتباكات كي يتفرغ إلى غزة تمامًا من أجل تحقيق أهدافه التي فشل فيها فشلًا ذريعًا.
وأضاف الألفي في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن فتح جبهة جديدة لإسرائيل استنزاف آخر لقدرات وإمكانيات الجانب الإسرائيلي في هذا الاتجاه، وهذا الأمر لن يكون مناسبا للحلفاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوه إلى أن الحسابات الداخلية في لبنان تستبعد الدخول في مواجهات مع إسرائيل، ولكن الجانب الإسرائيلي سيستخدم القوات الجوية من أجل تحطيم البنية التحتية والفوقية في العاصمة بيروت، ولكن عمله الرئيس سيكون في اتجاه الجنوب حيث يوجد حزب الله الذي يمتلك من الأسلحة التي يمكنها التأثير في الجانب الإسرائيلي تأثيرًا موجعًا، ما يدفع إسرائيل إلى التفكير جيدا قبل تنفيذ أي عملية.
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