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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صيد 2005 يفوز على السلام بسداسية نظيفة بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم

صيد 2005 لكرة القدم
صيد 2005 لكرة القدم

استطاع فريق مواليد 2005 بنادى الصيد لكرة القدم، تحقيق الفوز على نظيره نادى السلام بنتيجة 6 ـ صفر في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي، ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة لكرة القدم.

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صيد 2007 يهزم الحوتيه في دورى منطقة الجيزة لكرة القدم

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صيد 2003 يهزم صقيل بثلاثية نظيفة في دوري الجيزة لكرة القدم

 

أهداف المباراة..


احرز اهداف الصيد اللاعبين: حسام أحمد هدف، يوسف أبو هندية هدف، سيف شومر هدفين، كريم نصار هدف، اسماعيل احمد هدف.
مثل الفريق اللاعبين: مروان محمد، حسام عادل، عمر محمد، عبد الرحمن احمد، كريم الحلو، محمد مصطفى، هاشم احمد، يوسف أبو هندية، كريم نصار، سيف شومر، عمرو علاء الدين، كريم على، فهد محمد، ياسين هشام، حمزة مصطفى، على رشدى، عمر محمد، سيف الدين تامر، اسماعيل احمد.
الجهاز الفنى والادارى:
 نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوى مدير ادارى القطاع، عاشور التقى مدير فنى، وحيد حامد مدرب،  اشرف بدر مدرب حراس مرمى، عنتر العزب اخصائي، رزق بهنس ادارى الفريق.

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