صيد 2007 يهزم الحوتيه في دورى منطقة الجيزة لكرة القدم

فاز فريق 2007 لكرة القدم بصيد الدقى على نظيره الحوتية بنتيجة 6 / صفر فى المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب الصيد فى اطار منافسات دورى المنطقة لكرة القدم.



أحرز أهداف الصيد اللاعبين محمد هانى فى الدقيقة 10، حامد حسين في الدقيقة 11، على محمود في الدقيقة 11، عبدالله عنتر في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول، وأضاف كريم رامز الهدف الثالث في الدقيقة 61 ، واختتم رباعية الصيد يوسف علاء فى الدقيقة 75 من عمر المباراة لتنتهى بنتيجة 4 ـ صفر لصالح الصيد.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين يوسف محمد ، تاج الدين اسلام، مروان خالد، عبدالله عنتر، مروان ياسين، حامد حسين، زياد هيثم، حسن ياسر، يوسف علاء، على محمود، محمد هانى، محمد حمدى، محمد صفوت، أدم أحمد، محمد أحمد، يوسف محمد، محمد عمر، عمر أحمد، كريم ثروت، كريم رامز، يوسف رامى.

الجهاز الفنى والاداري:

الكابتن نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، الكابتن محمد بدوى مدير اداري القطاع، الكابتن مدحت معوض المدير الفنى، الكابتن أحمد حسن مدرب حراس مرمى، الكابتن سامى جودة مدرب أحمال، الكابتن على زكريا اداري الفريق، دكتور محمد شبانة علاج طبيعي.

وفي سياق متصل،،

صيد 2009 يتعادل مع وراق العرب ( 2 ـ 2 ) بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم



تعادل فريق 2009 لكرة القدم بصيد الدقى أمام نظيره وراق العرب بنتيجة 2 / 2 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الصيد ضمن منافسات دورى منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الصيد اللاعبين يوسف خالد ، ياسين وائل.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين: حسان صديق، حمزة محمد، ياسين وائل، ياسين محمد، سعد أشرف، ياسين عادل، أحمد محمود، زين الدين شادى، أحمد محمد، مروان مصطفى، يوسف قرنى،احمد محمد عاشور، كريم محمد، يوسف خالد، مروان هيثم، أحمد ايهاب، يوسف مجدى، على احمد، أدم مروان، على الدين تامر، يوسف زهدي.