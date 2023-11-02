عاجل
د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" أبو عبيدة يُطلق تصريحات نارية ويكشف حجم الخسائر في صفوف الاحتلال الإسرائيلي وجدي زين الدين يطالب الدول العربية بالتكاتف لنصرة فلسطين.. أمامنا فرصة ذهبية وكفاية تخاذل جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطوق غزة بالكامل ويُعلن مرحلة جديدة
الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صيد 2003 يهزم صقيل بثلاثية نظيفة في دوري الجيزة لكرة القدم

صيد 2003 لكرة القدم
صيد 2003 لكرة القدم

حقق فريق كرة القدم للناشئين مواليد 2003 بصيد الدقي الفوز على نادي صقيل بنتيجة 3 ـ صفر فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب منشية البكاري ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة لكرة القدم.

txt

صيد 2006 يهزم مناشي البلد برباعية فى دورى منطقة الجيزة لكرة القدم

txt

صيد 2010 يهزم القادسية بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم


أحرز أهداف الصيد اللاعبين شريف أبو هندية هدفين في الدقيقتين 5 ، 14 من أحداث الشوط الأول، وسجل محمد عبد الشافي هدف في الدقيقة 12 لتنتهي المباراة 3 / صفر لصالح الصيد. 
مثل الصيد في المباراة اللاعبين: أحمد خالد عبداللطيف، محمد أشرف كمال، عبدالله هشام علي، عمر حمدي أحمد، محمود عنتر، يوسف الكردي، شريف محمد جمال، نور الدين أحمد، محمد عبدالشافي، شريف أبو هندية، خالد عصام، ميناس محمد زكريا، على طنطاوي، كريم طارق.


الجهاز الفني والإداري: 


كابتن نبيل البحطيطي مدير القطاع، كابتن محمد بدوي مدير إداري القطاع، كابتن خالد عبدالله مدير فني، كابتن أشرف بدر الدين مدرب حراس، كابتن محمد القباري أخصائي، كابتن رزق بهنس إداري.

الجريدة الورقية