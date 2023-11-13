مسؤلو الزمالك يقدمون خطابات التواصل مع أوسوريو للجبلاية

شهدت الساعات الماضية توجه مسئوولي الزمالك منذ قليل لاتحاد الكرة المصري لتقديم كل الخطابات التي تثبت التواصل مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، أكثر من مرة للحضور إلى القلعة البيضاء.

جاء تواصل مسؤولي بالمدرب الكولومبي من أجل عقد اجتماع من أجل تسوية كل مستحقاته المالية سواء الراتب الشهري المتأخر أو الشرط الجزائي

في سياق متصل، يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الاستعدادت القوية لمواجهة أبو سليم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق، خوض التدريب غدا على فترتين، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصراً.

ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.