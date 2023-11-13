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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد المصري يُخطر بيراميدز بموعد مباراته أمام الإسماعيلي بالدوري

بيراميدز
بيراميدز

 شهدت الساعات القليلة الماضية تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

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وقررت الرابطة إقامة المباراة في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار سابع جولات الدوري.

ويبدأ بيراميدز مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري، إذ يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الجمعة ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات.

الجدير بالذكر أن بيراميدز تعرض للخسارة من الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة لصالح الفارس الأبيض بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.

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