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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات الزمالك على فترتين استعدادًا لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية لمواجهة أبو سليم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ كأس الكونفيدرالية الأفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

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 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض التدريب غدًا على فترتين، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.       

 ومن المقرر أن يخوض الفريق الفترة التدريبية الأولى في التاسعة صباحًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، على أن يخوض الفريق الفترة الثانية من التدريبات في الثالثة عصرًا.

 ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباريات بطولة كأس الكونفدرالية، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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