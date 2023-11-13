تقلبات الخريف الحادة ..6 نصائح للوقاية من الأمراض التنفسية للأطفال

بدأ فصل الخريف في التكشير عن انيابه، عقب التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدها الخريف بانخفاضات متتالية لدرجات الحرارة فضلًا عن سقوط الأمطار مع برق ورعد بساعات النهار.

مع انخفاض يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

وحذر العديد من الأطباء من مخاطر إصابات الأطفال بهذا الجو والتي تتركز في الإصابة بالإنفلونزا، والفيروس المخلوي، لكن لا توجد خطورة إلا مع حدوث أعراض شديدة مثل طفح جلدي أو زرقان في الجلد أو ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة.

إرشادات للوقاية من البرد

وينصح عدد من الأطباء الأسر بضرورة اتباع النصائح التالية للوقاية من الأمراض التنفسية بهذا الفصل:

الحفاظ على الأطفال من تغيرات الجو الحادة بالتغذية والتهوية الجيدة

إذ كان هناك طفل مصاب يتم إبعاده عن باقي الأطفال

الأطفال قد يكونوا مصدرا للعدوى لكبار السن خاصة المسنين فوق 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين قد يصابون بأعراض شديدة وتمثل خطورة عليهم.

تقليل التوتر العصبي في هذا الوقت خاصة مع فترة الامتحانات.

الحفاظ على ارتداء ملابس مناسبة "منتقلش ونخفف فجأة أو العكس".